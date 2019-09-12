التضامن: خدمات لأكثر من 8 آلاف مشرد خلال 5 أشهر

قال حازم الملاح المتحدث باسم برنامج «أطفال بلا مأوى»، إنه تم تقديم أكثر من 8 آلاف و550 خدمة متنوعة للمشردين منذ يناير حتى مايو 2019، موضحًا أن الخدمات مقسمة ما بين حالات تم دمجها، توعية، بطاطين، وجبات، أنشطة وإسعافات.



وأضاف «الملاح» في تصريحات لـ«الدستور» أن هناك تعاونًا مع بعض المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني، وفي مقدمتهم ساموسيسيال انترناسيونال مصر، لتقديم خدمات طبية ونفسية للأطفال، كما أنه يتم التعاون مع وزارة التربية والتعليم لتوفير مدرسين للفصول التي تم إنشاؤها داخل دور الرعاية حفاظًا على استكمال تعليم الأطفال بدور الرعاية، بالإضافة إلى التعاون مع أندية الليونز والانرويل والروتاري لدعم مؤسسات الرعاية الاجتماعية.