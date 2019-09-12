عاهل الأردن: حل الدولتين السبيل الوحيد للقضية الفلسطينية

أكد عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، أن حل الدولتين هو الحل الوحيد الذي تقوم بمقتضاه الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.



ودعا الملك عبدالله خلال اجتماعه، اليوم الخميس، مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، إلى ضرورة تكاتف الجهود الدولية لرفض كل الإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب التي من شأنها تقويض حل الدولتين.



بحث الجانبان - خلال اللقاء - علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، وسبل توسيع التعاون بينهما في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث التطورات الإقليمية.