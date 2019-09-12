فيديو.. علماء يكتشفون كوكبًا شبيهًا بالأرض

عرضت فضائية "euronews"، تقريرًا حول اكتشاف علماء مياه فى الغلاف الجوي لكوكب خارج نظامنا الشمسي.



وسجل العلماء في سابقة من نوعها اكتشاف آثار ماء في الغلاف الجوي لكوكب شبيه بالأرض، يدور حول نجم بعيد، مقدمين الإثبات بذلك على أنّ عناصر أساسية من الحياة موجودة حقًا خارج نظامنا الشمسى.



وجاء في الدراسة أن العلماء تمكنوا من اكتشاف بخار مائى في غلاف كوكب "K2-18b" الذي يصنّف في خانة "الأرض الهائلة"، وهو تصنيف يستخدمه العلماء في وصف الكواكب التي تفوق الأرض حجمًا.



وتضيف الدراسة أن العلماء راقبوا ودرسوا نحو أربعة آلاف كوكب بأحجام وأنواع مختلفة، وأن السائل تم اكتشافه عبر استخدام مرصد هابل الفضائى (تليسكوب - مرصد فضائي تشغله وكالات عدة أبرزها "ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية ومعهد مراصد علوم الفضاء).

