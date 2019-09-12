تباين سعر اليورو الأوروبي في ختام تعاملات اليوم

تباين سعر اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري، خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس، حيث بلغ سعر اليورو في تعاملات البنك الأهلي المصري 18.04 جنيه للشراء، و18.16 جنيه للبيع.



وجاء سعر اليورو في عدد آخر من البنوك، كالتالي:



سعر اليورو في البنك المركزي

18.01 جنيه للشراء.

18.15 جنيه للبيع.



سعر اليورو في البنك الأهلي المصري:

18.04 جنيه للشراء.

18.16 جنيه للبيع.



سعر اليورو في بنك مصر:

18.04 جنيه للشراء.

18.16 جنيه للبيع.



سعر اليورو في البنك التجاري الدولي cib:

18.02 جنيه للشراء.

18.14 جنيه للبيع.



سعر اليورو في بنك البركة:

17.93 جنيه للشراء.

18.22 جنيه للبيع.



سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي:

18.49 جنيه للشراء.

18.70 جنيه للبيع.