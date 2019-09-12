استقرار الريال السعودى خلال التعاملات المسائية

استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، خلال التعاملات المسائية، اليوم الخميس، حيث سجل سعره عند 4.36 جنيه للشراء و4.40 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.



فيما جاء سعر الريال في عدد آخر من البنوك، كالتالي:



سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري:

4.37 جنيه للشراء.

4.40 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري:

4.36 جنيه للشراء.

4.40 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي في بنك مصر:

4.36 جنيه للشراء.

4.40 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي في بنك البركة:

4.31 جنيه للشراء.

4.44 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية:

4.36 جنيه للشراء.

4.42 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib:

4.36 جنيه للشراء.

4.40 جنيه للبيع.