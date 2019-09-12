البريطاني موراي يشارك في بطولة شنجهاي للتنس

يبدو أن البريطاني أندي ​موراي​، المصنف الأول على العالم سابقًا، سيواصل خطواته الجادة للعودة إلى الملاعب بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة، مؤكدًا مشاركته في بطولة شنجهاي للأساتذة ببطاقة دعوة.



وقال موراي: "اتطلع حقًا للعودة إلى شنجهاي، شكرًا للمنظمين، من الرائع مواصلة طريق العودة واللعب في الصين".



وسبق لـ"موراي" الفوز بلقب بطولة شنجهاي 3 مرات سابقًا.



ويحتل "موراي" المركز 415 حاليًا في ​التصنيف العالمي​، ويعمل جاهدًا من أجل استعادة مستواه داخل ملاعب التنس.



وغاب "موراي" 32 عامًا، الفائز بثلاثة ألقاب في بطولات الجائزة الكبرى (جراند سلام )، عن الملاعب لنحو ثمانية أشهر بعد تعرضه لإصابة قوية في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.