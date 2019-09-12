هدوء نسبى فى سعر الدولار بختام التعاملات

شهد سعر الدولار حالة من الهدوء النسبى أمام الجنيه المصري بعد انخفاض دام أكثر من يومين، خلال التعاملات المسائية، اليوم الخميس، وفقًا للبنك المركزي المصرى.



سعر الدولار في البنك المركزي المصري:

16.38 جنيه للشراء.

16.51 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:

16.41 جنيه للشراء.

16.51 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك مصر:

16.41 جنيه للشراء.

16.51 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك القاهرة:

16.45 جنيه للشراء.

16.55 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك أبوظبى الإسلامى:

16.46 جنيه للشراء.

16.56 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib:

16.39 جنيه للشراء.

16.49 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك الإسكندرية:

16.39 جنيه للشراء.

16.49 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك عودة:

16.41 جنيه للشراء.

16.51 جنيه للبيع.