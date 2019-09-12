السكة الحديد: ضبط مواعيد القطارات مع دخول العام الدراسي

أكدت هيئة السكة الحديد، إن المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة، شدد على ضرورة التزام كافة العاملين في الهيئة بجداول التشغيل، وذلك من أجل ضبط مواعيد خروج القطارات، وبالتالي عدم التأثير السلبي على موعد وصول القطارات.



وأضافت الهيئة، إن تأخيرات القطارات شهدت خلال الفترات الماضية انضباط في المواعيد إلى حد كبير، ولكن سيزداد هذا الانضباط مع دخول العام الدراسي الجديد، وذلك حتى لا يتسبب الأمر في وجود تكدسات شديدة داخل القطارات وكذلك على أرصفة المحطات مما يعود بشكل سلبي على راحة الركاب داخل المرفق.



وأشارت هيئة السكة الحديد، إلى أن مرفق السكة الحديد واحد من أكثر المرافق الحيوية التي تتطلب توفير أعلى مستوى من الخدمة نظرا لزيادة العدد عليها.