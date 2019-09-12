الإحصاء: المصريون أكثر إنجابًا للذكور فى 2018

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن المصريين أكثر إنجابًا للذكور عن الإناث خلال عام 2018، حيث بلغ عدد المواليد الذكور 1.220 مليون مولودًا والإناث 1.163 مليون مولودًا، وبلغت نسبة النوع عند الميلاد 105 لكل 100 أنثى خلال عام 2018.



ولفت تقرير الإحصاء، إلى أن عدد مواليد الحضر بلغ 1.250 مليون نسمة خلال عام 2018، فيما بلغ عدد مواليد الريف 1.132 مليون مولودًا عام 2018.



وبلغ أكبر عدد تم تسجيله من المواليد خلال عام 2018 جاء في شهر يوليو، حيث بلغ 229 ألف مولود.



بلغ معدل الزيادة الطبيعية للذكور 18.2 في الألف، مقابل 19.3 في الألف للإناث عام 2018.