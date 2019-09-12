ارتفاع بورصة البحرين بختام التعاملات

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي في ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.37% رابحًا 5.72 نقطة ليغلق عند مستوى 1546.63 نقطة، مدفوعًا بصعود قطاع البنوك التجارية.



وتم التداول ببورصة البحرين في ختام التعاملات على 3.4 مليون سهم بقيمة مليون دينار.



وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 23.71% مدفوعًا بصعود سهم مصرف السلام- البحرين بنسبة 1.12%، البنك الأهلى المتحد بنسبة 0.97%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.37%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.43% مدفوعًا بصعود سهم شركة ناس بنسبة 4.30%، شركة زين البحرين بنسبة 0.97%.



كما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.05% مدفوعًا بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.81%، المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 0.22%.