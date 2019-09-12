قنا: 5975 منتفعة خلال رابع أيام حملة "حقك تنظمي"

قال محافظ قنا إنه تم تقديم الخدمة الطبية لـ5 آلاف و975 سيدة خلال فعاليات اليوم الرابع من الحملة القومية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية "حقك تنظمي"، والتي تم إطلاقها بمدن (قوص - نقادة - قفط - قنا - نجع حمادي) كمرحلة أولى خلال الفترة من 8 إلى 12 سبتمبر الجاري.



وأوضح المحافظ - في بيان، اليوم الخميس - أنه تم تقديم وسائل تنظيم الأسرة لـ3 آلاف و983 سيدة منهن 443 حالة جديدة، كما تم تقديم خدمات طبية أخرى للمترددين على عيادات الحملة الثابتة والمتنقلة شملت عمل سونار لـ165 سيدة، ومتابعة حمل لـ515 حالة، وإجراء كشف "نساء" لـ160 سيدة، وعمل فحوصات متنوعة لـ153 سيدة، فيما تم تقديم المشورة الطبية لـ999 حالة، مؤكدا أن جميع خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والأدوية يتم تقديمها للمنتفعات مجانا.