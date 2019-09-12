تراجع بورصة قطر بختام تعاملات اليوم

تراجعت بورصة قطر في ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.05% خاسرة 4.84 نقطة، لتغلق عند مستوى 10461.65 نقطة.



وتم التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 128.9 مليون سهم بقيمة 251.7 مليون ريال قطرى عبر 7844 صفقة، وارتفع 14 سهمًا، وانخفض 20 سهمًا، واستقر 14 سهمًا.



وتراجع قطاعا البنوك والخدمات المالية والنقل ببورصة قطر بنسبة 0.32%، 0.19%، على التوالى، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 1.63%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.58%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.33%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.11%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.05%.