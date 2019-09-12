"الباطش" يفوز بجائزة الشاب النموذج في مصر

فاز الدكتور عبدالله الباطش أخصائي الإعلام بمكتب وزير الشباب والرياضة، بجائزة "الشاب النموذج" بجمهورية مصر العربية، بعد المنافسة بين 3 آلاف و530 ترشيحًا من 15 دولة عربية.



يذكر أن جائزة "الشاب النموذج" هي مبادرة أطلقها مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة، في 17 سبتمبر 2017 تحت رعاية جامعة الدول العربية، بالتعاون والتنظيم المشترك مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قطاع الشئون الاجتماعية إدارة منظمات المجتمع المدني وإدارة الشباب والرياضة.



وخلال إطلاق المبادرة، قدم مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة 27 شاب وشابة من أعضاء مكتبه التنفيذي من 19 دولة عربية كنماذج قدوة للشباب العربي تم تكريمهم في حفل الإطلاق، وتم الإعلان خلال الإطلاق عن تغيير مسار المبادرة لتصبح مسابقة تمنح فيها الفرصة لكل شاب عربي في ترشيح من يراه مناسبًا شًابا نموذجًا وقدوة في دولته وفق المعايير والشروط الموضوعة للمسابقة، وبدءًا من هذا العام 2019 أصبحت مسابقة الشاب النموذج ويتم تعميمها بجميع الدول العربية عبر جامعة الدول العربية ومجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة.