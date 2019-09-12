حبس متهم بالانضمام لجماعة إرهابية

أمرت النيابة العامة، الخميس، بحبس متهم 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، في اتهامهه بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون.



وجهت النيابة للمتهم "صبحى حميدة" اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.