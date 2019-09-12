ولية عهد اليابان ترفض التعليق على تأجيل زفاف ابنتها

صرحت الأميرة كيكو، ولية عهد اليابان، التي احتفلت بعيد ميلادها الثالث والخمسين هذا الأسبوع، بأنها لا ترغب في التعليق على تأجيل زواج ابنتها الكبرى.



وقالت "كيكو" في بيان: "أعتقد أن الأميرة ماكو تفكر في الكثير من الأشياء، وفي ظل هذه الظروف أود الامتناع عن الحديث عن الوضع الحالي أو الأمور المستقبلية، بما فى ذلك التكهن بمشاعر ابنتى".



وكانت الأميرة ماكو وخطيبها كومورو، قد أعلنا خطبتهما في سبتمبر 2017، وقالا إن الزفاف سيتم في نوفمبر 2018، لكن وكالة العائلة الإمبراطورية ذكرت في فبراير من العام الماضي أن الزفاف سيتأجل حتى عام 2020 بسبب عدم وجود وقت كاف للاستعداد للأمر.



لكن سرعان ما ورد في وسائل الإعلام اليابانية بعد ذلك أن السبب الحقيقي للتأجيل هو الخلاف المالي بين والدة كومورو وخطيبها السابق، وتدّعى التقارير أنها استعارت تكلفة تعليم ابنها من خطيبها السابق، ولم تسدد المال بعد.