رصد 6121 مخالفة مرورية على الطرق السريعة
الخميس 12/سبتمبر/2019 - 02:17 م
عمرو المزيدىطباعة
تواصل الإدارة العامة للمرور، شن حملاتها المتواصلة على الطرق السريعة، والحضور المروري بصورة مكثفة لتنظيم حركة السير وضبط المخالفين.
أسفرت جهود الحملات- خلال 24 ساعة - عن ضبط 6121 مخالفة مرورية متنوعة.
وتهيب الإدارة العامة للمرور المواطنين باتباع قواعد وآداب المرور حفاظًا على سلامة الجميع.
أسفرت جهود الحملات- خلال 24 ساعة - عن ضبط 6121 مخالفة مرورية متنوعة.
وتهيب الإدارة العامة للمرور المواطنين باتباع قواعد وآداب المرور حفاظًا على سلامة الجميع.