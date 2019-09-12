رصد 6121 مخالفة مرورية على الطرق السريعة

تواصل الإدارة العامة للمرور، شن حملاتها المتواصلة على الطرق السريعة، والحضور المروري بصورة مكثفة لتنظيم حركة السير وضبط المخالفين.



أسفرت جهود الحملات- خلال 24 ساعة - عن ضبط 6121 مخالفة مرورية متنوعة.



وتهيب الإدارة العامة للمرور المواطنين باتباع قواعد وآداب المرور حفاظًا على سلامة الجميع.

