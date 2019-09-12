كندة علوش لعمرو يوسف: "سأظل دائما أول المعجبين بك"

نشرت الفنانة كندة علوش، صورة رومانسية تجمعها بزوجها الفنان عمرو يوسف، أثناء حضورهم حفل زفاف العروسين هنا الزاهد واحمد فهمي.



وعلقت كندة، علي الصورة لتعبر عن حبها الشديد لزوجها قائلة:"سأظل دائما أول معجبين بك".



كما حرصت كندة علي تهنئتهما، وكتبت: مليون مبروك أحمد فهمي وعروسته القمر هنا، متمنية لهما حياة سعيدة".



يذكر أن حفل زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمي أقيم أمس بأحد الفنادق، وحضره عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والرياضة.