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مصر

الفريق محمد فريد يلتقى رجال الجيش الثانى الميدانى

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 02:08 م
الفريق محمد فريد
الفريق محمد فريد
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تفقد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عناصر تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس ونقاط حرس الحدود بنطاق الجيش الثاني الميداني شرق وغرب القناة؛ للاطمئنان على مدى جاهزيتهم لتنفيذ مهامهم والوقوف على مستوى الكفاءة القتالية للعناصر المشاركة في أعمال التأمين.

وناقش "فريد" عددًا من الضباط والجنود في أسلوب تنفيذ المهام المختلفة ومواجهة المواقف الطارئة التي يمكن التعرض لها، والإجراءات المتخذة لتأمين كافة المناطق المحيطة بقطاعات المسئولية.

وعقب ذلك التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددًا من القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين وجنود القوات المسلحة بنطاق الجيش الثاني الميداني.

يأتي ذلك في إطار اللقاءات الدورية للتواصل مع المقاتلين وتوحيد المفاهيم تجاه مختلف الموضوعات التي ترتبط بالقوات المسلحة على كافة المستويات.

وألقى قائد الجيش الثاني الميداني كلمة استعرض فيها مشاركة وحدات الجيش الثاني الميداني في تنفيذ الالتزامات التدريبية المخططة والقضاء على الإرهاب في شبه جزيرة سيناء، مؤكدًا جاهزية واستعداد مقاتلي الجيش الثاني الميداني، لتنفيذ كافة المهام التي تسند إليهم تحت مختلف الظروف.

وبدأ الفريق محمد فريد اللقاء بالوقوف حدادًا على أرواح شهداء القوات المسلحة والشرطة الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم دفاعًا عن أمن مصر واستقرارها، ونقل لمقاتلي الجيش الثاني الميداني تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي؛ لدورهم البطولى في حماية مقدرات الوطن، مشيدًا بما تحقق من نجاحات فى تطهير سيناء من الإرهاب البغيض.

وأدار الفريق محمد فريد حوارًا مع الضباط استمع فيه لآرائهم واستفساراتهم في مختلف المجالات، مؤكدًا ضرورة تفهم القادة والضباط مهامهم ومسئولياتهم والحفاظ على مستوى الاستعداد القتالي لوحداتهم ليكونوا قادرين على تنفيذ المهام الموكلة إليهم بكفاءة تامه واقتدار.

وكرم الفريق محمد فريد بتكريم عدد من المتميزين من رجال الجيش الثاني الميداني، تقديرًا لآدائهم مهامهم بتفان وإخلاص خلال الفترة الماضية.

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