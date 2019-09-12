زاهى حواس يروى أسرارًا لأول مرة عن عمر الشريف (فيديو)

كشف الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصرية، عن أسرار خاصة بعلاقته مع الفنان الراحل عمر الشريف، قائلًا: "عمر رآنى وأنا أسجل أفلامًا تسجيلية وتاريخية كثيرة، لذلك أشاد بى في مجال التمثيل"، لافتًا إلى أنه شارك فى مهرجانات فنية كثيرة، وتحدث فيها عن التاريخ المصري والفرعوني.



وأضاف حواس، خلال لقاء ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن عمر الشريف كان ذكيا جدًا ولماحًا، وكان يستحق أن يحصل على أوسكار، موضحًا أن عمر الشريف من أعز أصدقائه.



وتابع حواس: "لم أترك عمر الشريف يومًا طوال فترة مرضه بألزهايمر، لم أتركه لحظة"، مؤكدًا أن عمر الشريف لم يكن يتذكر أحدًا خلال فترة مرضه سواه، واستطرد: "كان عارف اسمى وكان بينتظرنى فى بهو الفندق يوميًا".



واختتم زاهي حواس حديثه: "عمر كان بيشتمنى كتير خلال فترة مرضه، لأن طبيعته عصبية جدًا، ولم أكن أرد عليه نظرًا لحالته المرضية، ولم يسانده خلال فترة مرضه سوى أنا وابنه طارق".

