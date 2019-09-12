17 مواجهة.. جدول مباريات الأهلى بالدورى

أجريت قرعة بطولة الدوري المصري لموسم 2019-20 بأحد الفنادق الكبرى في حي الزمالك بالجيزة، اليوم الخميس، في حضور مندوبي الأندية الـ18.



وجاء مشوار الأهلي في البطولة كالآتي:



الأسبوع الأول مع سموحة



الأسبوع الثاني مع الإنتاج الحربي



الأسبوع الثالث مع أسوان



الأسبوع الرابع مع الزمالك



الأسبوع الخامس مع الجونة



الأسبوع السادس مع المصري



الأسبوع السابع مع وادي دجلة



الأسبوع الثامن مع حرس الحدود



الأسبوع التاسع مع الإسماعيلي



الأسبوع العاشر مع الاتحاد السكندري



الأسبوع الحادي عشر مع مصر للمقاصة



الأسبوع الثاني عشر مع إف سي مصر



الأسبوع الثالث عشر مع طنطا



الأسبوع الرابع عشر مع المقاولون العرب



الأسبوع الخامس عشر مع إنبي



الأسبوع السادس عشر مع بيراميدز



الأسبوع السابع عشر مع طلائع الجيش.