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اقتصاد

تراجع جديد لـ"الدولار" أمام الجنيه

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 02:04 م
جريدة الدستور
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شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكى تراجعًا ملحوظا أمام الجنيه المصري، خلال التعاملات، اليوم الخميس، في نهاية التعاملات الأسبوعية في عدد من البنوك العاملة في مصر.

و بلغ تراجع سعر الدولار، تراجعًا كبيرًا منذ بداية العام الحالي، بلغ أكثر من جنيه واحد وأربعين قرشًا.

وطبقًا لآخر تحديث، تراجع سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر بمقدار ثلاثة قروش؛ ليسجل ١٦.٣٨جنيه للشراء، و١٦.٤٨ جنيه للبيع.

كما تراجع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي ليسجل ١٦،٣٦جنيه للشراء، ١٦،٤٦ جنيه للبيع.

في حين، تراجع سعر الدولار في البنك العربي الإفريقى الدولى وبنك عودة والبنك التنمية الصناعية قرشين ليسجل ١٦.٣٨ جنيه للشراء، و١٦.٤٨جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي اليوناني والبنك العقاري العربي وبنك المشرق وكريدي أجريكول، تراجع سعر الدولار قرشين ليسجل ١٦،٣٩جنيه للشراء، و١٦،٤٩جنيه للبيع.

ويتحدد سعر الصرف في البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب التي بدأت مع تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016، فكلما زاد المعروض من العمله الأجنبية "الدولار" وتراجع الطلب عليه انخفض معه سعر الدولار.

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