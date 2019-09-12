جدول مباريات الزمالك فى الدور الأول من الدورى
الخميس 12/سبتمبر/2019 - 02:02 م
محمد عبدالنبيطباعة
أجريت قرعة بطولة الدوري المصري لموسم 2019-20 بأحد الفنادق الكبرى في الزمالك بحضور مندوبي الأندية الـ18.
وأسفرت القرعة عن بداية مشوار الزمالك مع الاتحاد السكندري وإنهائه الدور الأول أمام الإسماعيلى، فيما يواجه الأهلي خلال الأسبوع الرابع وبيراميدز في الأسبوع السابع.
جدول لقاءات الزمالك في الدوري المصري الممتاز موسم 2019- 2020 في نسخته الـ61
الأسبوع الأول مع الاتحاد السكندري
الأسبوع الثاني مع المقاصة
الأسبوع الثالث مع إف سي مصر
الأسبوع الرابع مع الأهلي
الأسبوع الخامس مع المقاولون العرب
الأسبوع السادس مع إنبي
الأسبوع السابع مع بيراميدز
الأسبوع الثامن مع طلائع الجيش
الأسبوع التاسع مع سموحة
الأسبوع العاشر مع الإنتاج الحربي
الأسبوع الحادي عشر مع أسوان
الأسبوع الثاني عشر مع طنطا
الأسبوع الثالث عشر مع الجونة
الأسبوع الرابع عشر مع المصري
الأسبوع الخامس عشر مع وادي دجلة
الأسبوع السادس عشر مع حرس الحدود
الأسبوع السابع عشر مع الإسماعيلي
وأسفرت القرعة عن بداية مشوار الزمالك مع الاتحاد السكندري وإنهائه الدور الأول أمام الإسماعيلى، فيما يواجه الأهلي خلال الأسبوع الرابع وبيراميدز في الأسبوع السابع.
جدول لقاءات الزمالك في الدوري المصري الممتاز موسم 2019- 2020 في نسخته الـ61
الأسبوع الأول مع الاتحاد السكندري
الأسبوع الثاني مع المقاصة
الأسبوع الثالث مع إف سي مصر
الأسبوع الرابع مع الأهلي
الأسبوع الخامس مع المقاولون العرب
الأسبوع السادس مع إنبي
الأسبوع السابع مع بيراميدز
الأسبوع الثامن مع طلائع الجيش
الأسبوع التاسع مع سموحة
الأسبوع العاشر مع الإنتاج الحربي
الأسبوع الحادي عشر مع أسوان
الأسبوع الثاني عشر مع طنطا
الأسبوع الثالث عشر مع الجونة
الأسبوع الرابع عشر مع المصري
الأسبوع الخامس عشر مع وادي دجلة
الأسبوع السادس عشر مع حرس الحدود
الأسبوع السابع عشر مع الإسماعيلي