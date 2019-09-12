جدول مباريات الزمالك فى الدور الأول من الدورى

أجريت قرعة بطولة الدوري المصري لموسم 2019-20 بأحد الفنادق الكبرى في الزمالك بحضور مندوبي الأندية الـ18.



وأسفرت القرعة عن بداية مشوار الزمالك مع الاتحاد السكندري وإنهائه الدور الأول أمام الإسماعيلى، فيما يواجه الأهلي خلال الأسبوع الرابع وبيراميدز في الأسبوع السابع.



جدول لقاءات الزمالك في الدوري المصري الممتاز موسم 2019- 2020 في نسخته الـ61



الأسبوع الأول مع الاتحاد السكندري



الأسبوع الثاني مع المقاصة



الأسبوع الثالث مع إف سي مصر



الأسبوع الرابع مع الأهلي



الأسبوع الخامس مع المقاولون العرب



الأسبوع السادس مع إنبي



الأسبوع السابع مع بيراميدز



الأسبوع الثامن مع طلائع الجيش



الأسبوع التاسع مع سموحة



الأسبوع العاشر مع الإنتاج الحربي



الأسبوع الحادي عشر مع أسوان



الأسبوع الثاني عشر مع طنطا



الأسبوع الثالث عشر مع الجونة



الأسبوع الرابع عشر مع المصري



الأسبوع الخامس عشر مع وادي دجلة



الأسبوع السادس عشر مع حرس الحدود



الأسبوع السابع عشر مع الإسماعيلي