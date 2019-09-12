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اقتصاد

78.5 مليار جنيه دخل مصر من منجم "السكرى"

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 01:56 م
جريدة الدستور
سيد ابراهيم
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عقّب الجيولوجي العالمي سامي الراجحي، رئيس شركة سنتامين العالمية للذهب، وصاحب امتياز منجم "السكري" للذهب بمرسى علم، على ما نشره "الدستور" حول إجمالي ما تحصلت عليه الثروة المعدنية من المنجم منذ بدء الإنتاج.

وقال "الراجحي" إن الـ5 مليارات جنيه التي ذكرها "الدستور" جزء بسيط مما تحصلت عليه الدولة من "السكرى" خلال السنوات السابقة، مضيفًا أن هناك أكثر من 78.5 مليار جنيه أدخلتها "سنتامين" عن طريق شركة "السكرى" كدخل للناتج القومي المصري بالعملة الصعبة، بالإضافة إلى 25.5 مليار جنيه كاستثمار مباشر، بخلاف الضرائب والعمالة التي تصل إلى نحو 5 آلاف عامل والمقاولين والموردين والجمارك.

وأشار "الراجحى" إلى أن منجم السكرى يعمل وفق أحدث النظم والتكنولوجيا العالمية، وأحدث ما وصل إليه العالم في تكنولوجيا الاستكشاف والتعدين، مضيفًا أن "السكرى" يذخر بكفاءات عالمية اكتسبت خبرة خلال عملها بالمنجم سواء فنيين أو إداريين مطلوبين عالميًا بجميع مناجم الذهب، متسائلًا: "لو كان في مصر 100 منجم زى السكرى كانت مصر يبقى شكلها إيه؟".

ويوجد في مصر منجم واحد للذهب وهو منجم "السكرى" بالصحراء الشرقية، الذي يعد من أكبر 10 مناجم للذهب على مستوى العالم، وتديره شركة "سنتامين" العالمية من خلال شركة "السكرى".

وعلم "الدستور"، أن الجيولوجي سامي الراجحي قدم للمسئولين خطة كاملة لإصلاح التعدين في مصر طبقًا للأكواد العالمية، وكلف بيوت خبرة عالمية لعمل قانون تعدين يتماشي ويتوافق مع البيئة والطبيعة المصرية وقدمه للمسئولين أيضًا، وتعهد بأنه في حالة وجود قانون تعديني جاذب ومشجع، كالموجود في كل بلاد العالم التعدينية، فإن سيقيم معرضًا تعدينيًا سنويًا في مدينة مرسي علم، ويدعو إليه كل شركات التعدين العالمية، وأن يجعل من مصر مركزًا تعدينيًا عالميًا.

وكانت "سنتامين" أعلنت في تصريحات سابقة، أن إنتاجها من الذهب في منجم السكري، خلال الربع الثاني من العام الحالي، ارتفع بنسبة 27% فوصل إلى 117.913 ألف أوقية، مقابل 92.803 ألف أوقية، خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لبيان الشركة.

ويقدر احتياطي منجم السكري بنحو 15.5 مليون أوقية ذهب، وهو ما يجعله واحدًا من أكبر مناجم الذهب في العالم.

وحصلت هيئة الثروة المعدنية التابعة لوزارة البترول على نحو 2.9 مليون دولار أرباح، خلال يونيو الماضي، إضافة إلى حصولها على نحو 11.3 مليون دولار خلال يوليو الماضي أرباحًا وإتاوة، فأصبح إجمالي ما حصلت عليه الهيئة خلال يونيو ويوليو 14.2 مليون دولار، أي ما يعادل نحو 235 مليون جنيه مصري.

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