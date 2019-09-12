البرلمان الأوروبى: مستعدون لتمديد البريكست

أعلن البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، استعداده تمديد عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى (بريكست) فى حال طلب منه ذلك.



ذكرت النبأ شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها باللغة الإنجليزية دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.



وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قد أعرب مؤخرًا عن رغبته في التوصل إلى اتفاق بشأن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال وجوده في أيرلندا لعقد محادثات مع نظيره الأيرلندي ليو فارادكار.



يشار إلى أن جونسون قد تولى منصب رئيس الوزراء البريطاني فى يوليو الماضى، ووعد بتنفيذ نتيجة الاستفتاء الذي جرى في 2016 بالخروج من الاتحاد الأوروبى بحلول 31 أكتوبر القادم.