زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب باكستان

ضرب زلزال بلغت قوته 5.8 درجة على مقياس ريختر أجزاء مختلفة من باكستان، اليوم الخميس، فيما لم ترد تقارير فورية تفيد بوقوع خسائر مادية أو بشرية.



وذكرت قناة (سما تي في) الباكستانية أن السكان في العاصمة إسلام آباد ومدن روالبندي وشيترال وشنجلا وبيشاور وسوات وملكاند وإقليم هزارة شعروا بالزلزال.



وأوضح المركز الوطني لمراقبة الزلازل، أن مركز الزلزال كان بمنطقة "هندو كوش" بأفغانستان، ووقع على عمق 251 كيلومترا.