الزمالك يلتقى بيراميدز فى الأسبوع الـ7 بالدورى الممتاز

كشفت قرعة الدورى المصري الممتاز عن مواجهة الزمالك لفريق بيراميدز فى الأسبوع الـ7 من عمر الدورى الممتاز فى نسخته رقم 61.



وتوج الزمالك ببطولة كأس مصر بعد فوزه علي نظيره بيراميدز بثلاثة أهداف نظيفة.



ويشارك 18 ناديًا في النسخة الجديدة للدوري وهى أندية: الزمالك، الأهلي، بيراميدز، الإسماعيلي، الاتحاد السكندري، المصري البوسعيدي، الجونة، طنطا، طلائع الجيش، المقاولون العرب، الإنتاج الحربي، أسوان، مصر المقاصة، حرس الحدود، سموحة، إنبي، وادي دجلة.