الأهلى يقابل الإسماعيلى فى الأسبوع الـ9 للدورى الممتاز

كشفت نتيجة قرعة الدورى المصري الممتاز عن مواجهة الأهلي مع الإسماعيلى فى الأسبوع الـ9 من عمر الدورى الممتاز فى نسخته رقم 61.



ويعد الإسماعيلي ثالث فريق تحقيقًا للانتصارات في تاريخ الدوري الممتاز بـ677.



ويشارك 18 ناديًا في النسخة الجديدة للدوري، وهى أندية: الزمالك، الأهلي، بيراميدز، الإسماعيلي، الاتحاد السكندري، المصري البوسعيدي، الجونة، طنطا، طلائع الجيش، المقاولين العرب، الإنتاج الحربي، أسوان، مصر للمقاصة، حرس الحدود، سموحة، إنبي، وادي دجلة.