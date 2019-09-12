الزمالك يقابل الإسماعيلى فى الأسبوع الـ17 للدورى الممتاز

كشفت نتيجة قرعة الدورى المصري الممتاز عن مواجهة الزمالك مع الإسماعيلى فى الأسبوع الـ17 للدورى فى نسخته رقم 61.



ويعد الإسماعيلي ثالث فريق تحقيقًا للانتصارات في تاريخ الدوري الممتاز بـ677.



ويشارك 18 ناديًا في النسخة الجديدة للدوري وهى أندية: الزمالك – الأهلي -بيراميدز– الإسماعيلي – الاتحاد السكندري – المصري البوسعيدي – الجونة – طنطا – طلائع الجيش – المقاولون العرب – الإنتاج الحربي – أسوان – مصر – مصر المقاصة – حرس الحدود – سموحة – إنبي – وادي دجلة.