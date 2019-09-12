ترامب يعلن نية إدارته حظر السجائر الإلكترونية ذات النكهات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توجه إدارته لاتخاذ خطوات جدية تحارب طفرة استخدام السجائر الإلكترونية من قبل المراهقين عن طريق منع بيع النكهات المختلفة المستخدمة فيها.



وحسب فضائية "euronews"، قال وزير الصحة آليكس آزار: إن وكالته وإدارة الدواء والغذاء تعملان على وضع قواعد وتعليمات جديدة لسحب كل نكهات السجائر الإلكترونية من السوق ما عدا التبغ، ومن المتوقع أن تستغرق عملية تطوير خطة واضحة أسابيع عدة.



واندلعت أزمة صحية مؤخرًا في الولايات المتحدة تتعلق بحالات مرضية تنفسية غامضة بين المراهقين تم الربط بينها وبين تدخين السجائر الإلكترونية، ورغم أنه لم يتم تحديد أداة معينة أو نكهة أو إضافة كسبب لهذه المشكلة، فإن العديد من الحالات كانت تشمل سجائر ماريجوانا إلكترونية.



يذكر أن إدارة الدواء والغذاء لديها سلطة فرض هذا الحظر منذ عام 2016، ولكنها لم تفعل لأنها أرادت دراسة مدى قدرة هذه النكهات على جعل المدخنين يقلعون عن التدخين العادي، لكنها تواجه الآن مطالبات متزايدة لتفعيل هذا المنع الذي بدوره سيشكل ضربة لشركات إنتاج السجائر الإلكترونية ونكهاتها التي تكسب مليارات الدولارات من هذه التجارة.







