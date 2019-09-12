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محطة تل أبيب

وقاحة الأصدقاء.. إسرائيل تزرع جواسيسها داخل البيت الأبيض

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 01:40 م
سارة الشلقاني
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كشفت الحكومة الأمريكية، خلال العامين الماضيين، أنه من المرجح أن إسرائيل هي من تقف وراء وضع أجهزة مراقبة الهواتف المحمولة، والتي عثر عليها بالقرب من البيت الأبيض، وعدة مواقع حساسة أخرى حول واشنطن.

وقال ثلاثة مسؤولين أمريكيين كبار سابقين مطلعين على الأحداث إن الحكومة الأمريكية ترجح أن تل أبيب هي من زرعت أجهزة للتجسس على البيت الأبيض، وذلك خلال العامين الماضيين، حسبما نشرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية.

- رد فعل إدارة ترامب

أكد واحد من المسؤولين الأمريكيين السابقين أنه على عكس معظم الوقائع الأخرى التي تم فيها اكتشاف حوادث صارخة للتجسس الأجنبي على الأراضي الأمريكية، فإن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم توبخ الحكومة الإسرائيلية، ولم تكن هناك عواقب على سلوك إسرائيل.

وأوضح أحد كبار مسؤولي الاستخبارات السابقين أن رد الفعل ضد إسرائيل كان مختلفًا تمامًا عما كان عليه الحال في الإدارة الأخيرة، وأنه مع الإدارة الحالية هناك مجموعة مختلفة من الحسابات فيما يتعلق بمعالجة هذا الأمر، مضيفًا أنه بعد أن توصل مكتب الـ FBI، والوكالات الأخرى، إلى أن الإسرائيليين هم المسئولون على الأرجح عن الأجهزة، فإن إدارة ترامب لم تتخذ أي إجراء لمعاقبة أو حتى تأنيب الحكومة الإسرائيلية بشكل خاص.

وانتقد المسؤول كيفية تعامل إدارة ترامب مع المسألة، مشيرا إلى الفرق الواضح بين الإدارات السابقة، والتي من المرجح أن تصدر على الأقل درجة أو توبيخ دبلوماسي رسمي، إلى الحكومة الأجنبية وتدين تصرفاتها.

- أجهزة تجسس إسرائيل على ترامب

وتحاكي أجهزة المراقبة المصغرة التي زرعتها إسرائيل، والمعروفة باسم "Sting Rays"، الأبراج الخلوية العادية لخداع الهواتف المحمولة، والتي تمنح معلومات عن مواقع ومعلومات الهوية الخاصة لمستخدمي المشتركين الدوليين في الجوال، ويمكنهم أيضًا معرفة محتويات المكالمات واستخدام البيانات.

وأضاف أحد المسؤولين السابقين أن هذه الأجهزة كانت تهدف على الأرجح للتجسس على ترامب ذاته، وكبار مساعديه، والمقربين منه، مشيرً إلى أنه ليس من الواضح ما إذا كانت الجهود الإسرائيلية ناجحة في هذا الشأن.

- تكلفة أكثر من 150 ألف دولار

وتابعت الصحيفة الأمريكية: "يمكن لصناع الهوية الدولية لمشترك الهاتف (IMSI) الذين تستخدمهم في كثير من الأحيان وكالات الشرطة المحلية لتتبع المجرمين، أن يصنعهم متطورون أو من قبل شركة (هاريس) وهي الشركة المصنعة لـStingRays، والتي تكلف كل منها أكثر من 150 ألف دولار ".

- رسالة 2018 عن أجهزة التجسس

وأشارت "بوليتكو" إلى رسالة كريستوفر كريبس وهو مسؤول كبير في وزارة الأمن الداخلي الأمريكي، التي كتبها إلى السيناتور رون وايدن، في مايو عام 2018، وأكد خلالها أنه كجزء من اختبارات الحكومة الفيدرالية، فتم الكشف عن أدلة لأجهزة المراقبة في جميع أنحاء عاصمة البلاد، لكنهم لم يتمكنوا من نسب الأجهزة إلى كيانات محددة.

وقال مسؤولون سابقون، خدم العديد منهم في مناصب عليا في المخابرات والأمن القومي لدى واشنطن، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI"، وكذلك الوكالات الأمنية الأخرى في القضية، استشعروا أن العملاء الإسرائيليين هم من وضعوا الأجهزة، بعد تحليل شرعي مفصل.

من جانبه، تابع مسؤول استخباراتي أمريكي سابق: "كان من الواضح أن الإسرائيليين هم لمسؤولين عن هذه الأجهزة"، فيما قال أحد المسؤولين الآخرين إن قسم مكافحة التجسس التابع لـFBI، يفحص الأجهزة بحيث يكتشفون تاريخها ومن أين تأتي هذه الأجزاء، ومن كان لديهم إمكانية الوصول إليهم.

- دائرة المستهدفين من التجسس

وقال مسؤول سابق في إدارة ترامب، إنه إلى جانب محاولة التجسس على المحادثات الخاصة لكبار المسؤولين، والحصول على المعلومات الثمينة لأي جهاز استخبارات، تحاول الدول الأجنبية استهداف زملائهم المقربين أيضًا والمستشارين والأشخاص غير الرسميين، وأن هذه الدائرة تكون مستهدفة بشدة، موضحًا أن ذلك يشمل الاستماع إلى أجهزة الأشخاص الذين يتصل بهم ترامب بانتظام، مثل: رودي جولياني حاكم سابق لولاية "نيويورك" ومرشح سابق لانتخابات الرئاسة عام 2008، وشان هانيتي إعلامي ومعلق سياسي، وستيف وين رجل أعمال أمريكي.

وتابع المسؤول السابق: "المعلومات التي تم الحصول عليها من أي من هؤلاء الأشخاص ستكون ذات قيمة كبيرة، وهذا صحيح حتى بالنسبة لحليف وثيق للولايات المتحدة مثل إسرائيل، والتي تسعى غالبًا إلى التفوق في المناورة الدبلوماسية مع واشنطن".

- إسرائيل عدوانية في عمليات التجسس

أكد مسؤول استخباراتي كبير سابق أن الإسرائيليين عدوانيين جدا في عمليات جمع المعلومات الاستخباراتية، قائلا: "إنهم يبحثون بشدة عن حماية أمن إسرائيل، ويفعلون كل ما يشعرون أنه يتوجب عليهم فعله لتحقيق هذا الهدف".

وقال مسؤول كبير سابق في إدارة ترامب إن التكاليف التي تم بها التجسس على البيت الأبيض عليها
كبيرة للغاية، مشيرًا إلى أنها ليست ممارسة سهلة أو متاحة في كل مكان.

وأضاف دانييل بنيامين المنسق السابق لمكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية: "الإسرائيليون عدوانيين في مجال الاستخبارات، وتجسسوا على الولايات المتحدة في نقاط مختلفة، وليس من المستغرب أن تستمر هذه الجهود".

- تجسس إسرائيل على السياسة الأمريكية السرية

وأوضح أحد كبار مسؤولي الاستخبارات الأمريكية السابقين، أن أجهزة المخابرات الإسرائيلية تتمتع بسمعة مخيفة بشكل خاص، لكنهم يرتكبون أخطاء في بعض الأحيان، فيما أشار أحد المسؤولين الأمريكيين السابقين إلى أنها تملكه القلق المتكرر من أن إسرائيل كانت على علم بمداولات السياسة الأمريكية الداخلية التي كان من المفترض أن تبقى سرية.

وتابع المسؤول: "كانت هناك شكوك بأنهم كانوا يستمعون إليها، استنادًا إلى نظرائه الإسرائيليين الذين يتباهون بمستوى من المعرفة التفصيلية وهو أمر كان من الصعب تفسيره، ففي بعض الأحيان كان نوعًا من المعرفة بتفكيرنا، وكانت هناك بعض العبارات التي يقولونها ولم تظهر إلا في مسودات للخطب ولم يتم استخدامها فعليًا بشكل علني، ثم يعيدها بعض المسؤولين الإسرائيليين إلينا".

- نفي إسرائيل

في السياق ذاته، نفى إلعاد ستروماير المتحدث باسم السفارة الإسرائيلية لدى واشنطن، أن إسرائيل وضعت الأجهزة، موضحًا أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وأن تل أبيب لا تجري عمليات تجسس داخل أمريكا.

وكذلك، نفى مكتب بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، الأمر، قائلا: " التقرير كذبة واضحة، وهناك التزام طويل الأمد وتوجيه من الحكومة الإسرائيلية بعدم الانخراط في أي عمليات استخباراتية في الولايات المتحدة، ويتم تنفيذ هذا التوجيه بصرامة دون استثناء".

وأكد نتنياهو، بيان مكتبه، اليوم الخميس، قائلا إن التقارير التي تتحدث عن التجسس على أمريكا هي كذب مطلق، وإنهم ملتزمون بعدم ممارسة اي أعمال استخباراتية في أمريكا.

- رفض الـFBI التعليق

وقال مسؤول كبير في إدارة ترامب، إن الإدارة لا تعلق على الأمور المتعلقة بالأمن أو المخابرات، فيما رفض مكتب التحقيقات الفيدرالي التعليق، ولم يرد قسم الأمن الداخلي والجهاز السري على طلبات التحقق أو التعليق على الأمر.

وسخر المسؤولون السابقون، الذين يتمتعون بخبرة عميقة في التعامل مع مسائل الاستخبارات بحسب "بوليتيكو"، من تصريحات السفارة الإسرائيلية، قائلين إنه إنكار مبدئي، وإنه من المعروف أن المسؤولين الإسرائيليين يقومون بهذا الأمر للنظراء الأمريكيين المتشككين فيهم.

- تجسس إسرائيلي وقح

وقالت "بوليتيكو": "المسؤولين الأمريكيين فوجئوا أحيانًا بالتجسس الإسرائيلي الوقح"، مضيفةً أنه الرغم أن ترامب لديه علاقة قوية مع بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، وأجرى العديد من التحركات السياسية لصالح حكومته، مثل نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وتمزيق الاتفاق النووي الإيراني، واستهداف إيران بشدة عبر العقوبات، إلا أن تل أبيب أصبحت المشتبه به الرئيسي في زرع الأجهزة.

وأوضحت أن واشنطن غارقة في المراقبة، وجهود الكيانات الأجنبية لمحاولة التجسس على مسؤولي الإدارة وغيرهم من الشخصيات السياسية البارزة شائعة إلى حد ما، لكن ليس لدى العديد من الدول القدرة أو الميزانية على زرع الأجهزة الموجودة في هذا الحادث الأخير، وهذا سبب آخر حول الشك تجاه إسرائيل.

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