"التجارة والصناعة": 21% زيادة في الصادرات المصرية لتنزانيا

ذكرت وزارة التجارة والصناعة، في تقرير لها اليوم أن الصادرات المصرية لتنزانيا حققت العام الماضي زيادة كبيرة بنسبة 21%.



وأضافت الوزارة، أن تلك الصادرات بلغت قيمتها 35.3 مليون دولار، مقارنة بنحو 29.1 مليون دولار خلال عام 2017.



كما يميل الميزان التجاري بين البلدين لصالح مصر بقيمة 30.9 مليون دولار، وهو الأمر الذي يؤكد وجود فرص كبيرة لنفاذ المنتجات والصادرات المصرية للسوق التنزاني خاصة في مجالات الأسمدة والمواد الكيماوية والصناعات الغذائية والأدوات الصحية والسيراميك والأسمنت والصناعات الكهربائية.