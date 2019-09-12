فتاة تخدر زوجها وتصوره عاريًا في الدقهلية

قررت محكمة جنح قسم أول المنصورة، اليوم الخميس، إخلاء سبيل المتهمة بتخدير زوجها وتصويره عاريًا بكفالة 5 آلاف جنيه.



واستأنفت النيابة على قرار المحكمة بإخلاء سبيل المتهمة، فأمرت المحكمة باستمرار حبسها وتحديد جلسة 14 سبتمبر الجاري، لنظر استئناف النيابة أمام غرفة مشورة جنح مستأنف ثاني المنصورة.



تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتخدير "إسراء السعيد عبده" 25 سنة، طالبة بكلية الدراسات الإسلامية، زوجها 55 سنة، وتصويره بعد خلع ملابسه وإكراهه على توقيع دفترين "إيصالات أمانة" و10 عقود و10 أوراق على بياض.



بانتقال ضباط مباحث قسم أول المنصورة بقيادة المقدم حمدى الطنبولى رئيس المباحث، عثر على الزوج فاقدا الوعى وعار تمامًا على سريره فتم نقله إلى المستشفى.



وقال محمد محمود عطية محامى المجني عليه، إن موكله تزوج من المتهمة بتاريخ 15 نوفمبر 2018، بقائمة أثاث بلغت 475 ألف جنيه وتوقيعه على وصل أمانة كضمان لإتمامه الزواج، حيث إنها الزوجة الثانية، مشيرًا إلى أن المتهمة تقدمت بشكوى ضد زوجها بوصل الأمانة بتاريخ 10 ديسمبر 2018، رغم إتمام الزواج.



وأكد "عطية" أن المتهمة اعتادت أسلوب تحرير المحاضر وتقديم البلاغات في طليقها الأول وأشقائها، مشيرًا إلى أنها تحرر محضرًا كل أسبوع أو أسبوعين على أقصى تقدير.



وأضاف أن موكله ذهب لزوجته شقة الزوجية للحديث معها عن مستقبل تلك الزيجة، فوضعت له مخدرًا داخل كوب عصير مانجو وجردته من ملابسه ثم صورته عارى الجسم وأكرهته على توقيع دفترين وإيصالات أمانة و10 عقود، مشيرًا إلى أن النيابة أمرت بالتحفظ على عينة بول ودم من المجني عليه لإثبات تعاطيه مخدر.