المنيا الجديدة أول مدينة تغیّر ترخیص الأتوبيسات من حكومى إلى عام

فى إطار الجھود المستمرة لتقديم أفضل الخدمات لسكان مدينة المنیا الجدیدة وتسريع وتیرة التنمية وتحفيز المواطنين على تعمير الأحياء المختلفة، تم تغيير ترخیص الأتوبيسات من حكومي، إلى خدمة عامة، لنجاح منظومة النقل الداخلي والخارجي لمناطق الإسكان الاجتماعي والأحياء الجنوبية بالمدینة.



وأخطر المهندس محمد مصطفى، رئیس جھاز مدينة المنيا الجديدة، المسئولین عن منظومة النقل الذكي بالتعاون مع مجلس أمناء المدینة وإدارة مرور المنیا لتشغيل الخط رقم ٢ لخدمة الأحياء الجنوبية بالمدینة بمسار یربط من مدینة المنیا الأم مرورًا بمناطق "ابنى بیتك المرحلة الثانیة – الجامعات – الحى السابع – حي النوادي – الحى السادس".



وأوضح فى تصريحات لـ"الدستور " أن خط السير يشمل مناطق الحي الأول والرابع، مرورًا بمنطقة الخدمات والبنوك والمصالح الحكومیة ودار مصر ٢، ومنطقة ابني بیتك المرحلة الأولى، بسعر تذكرة موحد ٣ جنیھات، وبتعریفة 1.5 جنيه للمحطات الداخلیة بالمدینة لمحاربة جشع المواصلات الخاصة، واستغلال المواطنين، فضلًا عن سوء المعاملة.



وكشف عن أنه تم تغییر ترخیص الأتوبیسات من حكومي إلى أتوبيس عام، وبھذا تعتبر مدينة المنيا الجديدة من أوائل المدن التي عدلت ترخیص الأتوبيسات حتى یتم تشغیلھا بأجرة وطبقًا للقانون.



وأضاف أن ھذا الخط يعتبر ھو ثاني خط سیر للأتوبیسات یتم تشغیلھا بعد نجاح "خط ١" بین "زھراء مدینة المنیا الجدیدة – المنیا الأم" منذ أكثر من ٣ أشھر، ویخدم مناطق الامتداد بالمدینة بنفس الأجرة والنظام المتبع، وتبلغ مدة التقاطر لجمیع الخطوط نصف ساعة، فضلًا عن أنه تقرر مد فترة العمل المسائية لأتوبيس خط زھراء المنيا الجديدة " خط ١ " للعمل حتى الساعة ١٢ مساء (منتصف اللیل)، موضحًا أنه تقرر تخفيض سعر تذكرة الركوب من منطقة زھراء المنيا الجديدة إلى مدينة المنيا الجديدة والعكس لتصبح 1.5 جنيه بدلا من 3 جنيهات.



وأعلن أنه تم التصديق على شراء أتوبيسين على نفقة مجلس الأمناء لدعم منظومة النقل الذكى، على أن یتم التسلم خلال أسبوعين، لافتًا إلى أنه سیتم الانتھاء من الإجراءات القانونية اللازمة فور تسلم الأتوبیسین الجديدين وسرعة دفعھما للعمل بحلول العام الدراسى ٢٠١٩ _ ٢٠٢٠، حرصًا على تیسیر الانتقال لطلبة المدارس والجامعات داخل المدینة والطلاب والعاملين بجامعة المنيا من أبناء وسكان المدينة.