القصة الكاملة لـ«حادث محور صفط اللبن»

قائمة ضحايا حادث صفط اللبن الثمانية ضمَّت كلًا من: فهد عبدالباسط عبدالفتاح، أحمد يحيى صلاح، حلمي محمود عواد، أحمد إبراهيم عبدالحليم، مجيد أمين نصَّار، مسعد فاروق عبدالفتاح، رضا فايق شعبان، إضافة إلى جثة مجهولة الهوية.





لم يدر في خُلِد الرُكَّاب قبل انطلاق «رحلتهم الأخيرة» أنَّ مقاعد الميكروباص لن تُقلِّهم إلى مساكنهم أو وجهاتهم المعتادة، لم يمنحهم القدر أي وقت لتوديع أحبتهم، لكنها لحظة واحدة انحرفت فيها السيارة من أعلى كوبري صفط اللبن بحي بولاق الدكرور، كانت كافية لتطير في الهواء وترتطم بالأرض أسفل الجسر، كاتبة فصل النهاية في حياة وأحلام 8 مواطنين.