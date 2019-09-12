اعتقال مسئول في نادي أندرلخت بسبب الفساد

أعلنت هيئة الإدعاء الفيدرالية في بروكسل، الخميس، أن هيرمان فان هولسبيك العضو التنفيذي السابق لنادي أندرلخت البطل القياسي للدوري البلجيكي تم اعتقاله في إطار التحقيقات المتعلقة بفساد كرة القدم.



وتم اعتقال فان هولسبيك، 64 عامًا، في أعقاب عمليات مداهمة في موناكو وبلجيكا ولندن هذا الأسبوع.



وانطلقت التحقيقات قبل عدة أشهر بسبب إدعاءات تتعلق بغسل الأموال في كرة القدم البلجيكية، وذلك في أعقاب الكشف عن فضائح احتيال وتلاعب في مباريات العام الماضي.



وجرت مداهمات أمس الأربعاء وأمس الأول الثلاثاء في أربع مواقع في موناكو وموقعين في بلجيكا وموقع واحد لندن.



وتولى فان هولسبيك مناصب إدارية في أندرلخت بين عامي 2003 و2018 ويعمل الآن كوكيل لاعبين.



وذكرت النيابة أن وكيل لاعبين أخر تم اعتقاله في موناكو بجانب اعتقال مساعده قرب مدينة لييج البلجيكية.