تجارة أبوظبي من التحف الفنية يتجازو 3 مليار دولار

بلغت قيمة تجارة التحف الفنية في أبوظبي خلال الـ5 أشهر الأولى من العام الجاري 3.56 مليار درهم بزيادة نسبتها 97.7% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018.



وتتصدر الإمارات المركز الأول في منطقة الخليج والشرق الأوسط في تجارة التحف الفنية، وذلك بحسب ما تظهره الدراسات المتخصصة وهو ما جعلها الوجهة المفضلة للعديد من الشركات والمؤسسات العالمية التي تصنف بأنها تشكل أقطاب هذا النوع من التجارة.



وعملت الإمارات خلال الفترة الماضية على تأسيس العديد من المتاحف، وفي الوقت ذاته استقطبت كبرى المؤسسات المتخصصة في المزادات للأعمال الفنية، وهو ما وجد إقبالا كبيرا من المهتمين سواء من داخل الإمارات أو خارجها.



واستحوذت تجارة التحف الفنية على نحو 4% من إجمالي تجارة أبوظبي خلال الفترة من ينايركانون الثاني حتى نهاية مايومن العام الجاري، والتي وصلت قيمتها إلى 88.6 مليار درهم 2018 وذلك وفقا لمركز أبوظبي للإحصاء.



كما تظهر الأرقام أن قيمة واردات أبوظبي من التحف الفنية في نهاية مايو من العام الجاري بلغت نحو 3 مليارات درهم بزيادة نسبتها 386% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.



وعلى مستوى الصادرات فقد وصلت قيمتها إلى 560 مليون درهم بحسب أرقام مركز الإحصاء.