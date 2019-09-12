السبت.. فتح تحويل الجامعات لطلاب مدارس النيل والمتفوقين

أعلن مكتب التنسيق، عن أنه سيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني لمرحلة تقليل الاغتراب (المناظر وغير المناظر)، لطلاب مدارس النيل الدولية والمتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، فى حدود النسبة المقررة، وذلك وفقًا للشروط والقواعد المنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن في الفترة من يوم الجمعة الموافق 13-9-2019 حتى يوم السبت الموافق 14-9-2019.



وبلغ عدد الطلاب المرشحين من مدارس النيل الدولية (70) طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الطلاب المرشحين من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (371) طالبًا وطالبة.