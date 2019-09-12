بيريز يتحدث عن سبب فشل التعاقد مع ليفاندوفيسكي

اعلن رئيس نادي ​ريال مدريد​ فلورنتينو بيريز ان الادارة فشلت في التعاقد مع لاعب فريق البافاري​ روبرت ليفاندوفسكي بعد ان رفضت ادارة الفريق الالماني في الاستغناء عن لاعبها.



وقال بيريز في تصريح نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية: "هناك لاعبون لا يتم بيعهم".



وأضاف: "كنا نرغب بشراء ليفاندوفسكي لعدة سنوات ولكن الامر لم يحدث لأن ليس هناك في عقده شرطا جزائيا وبايرن ميونيخ لم يرغب في بيعه،كذلك حصل مع بوجبا".



وختم: "لم تكن هناك أي طريقة، حين يكون هناك لاعبين محددين يمكن بيعهم، فإننا نستطيع انذاك ضمهم".



