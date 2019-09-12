بيريز يتحدث عن سبب فشل التعاقد مع ليفاندوفيسكي
الخميس 12/سبتمبر/2019 - 12:52 م
وكالاتطباعة
اعلن رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز ان الادارة فشلت في التعاقد مع لاعب فريق البافاري روبرت ليفاندوفسكي بعد ان رفضت ادارة الفريق الالماني في الاستغناء عن لاعبها.
وقال بيريز في تصريح نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية: "هناك لاعبون لا يتم بيعهم".
وأضاف: "كنا نرغب بشراء ليفاندوفسكي لعدة سنوات ولكن الامر لم يحدث لأن ليس هناك في عقده شرطا جزائيا وبايرن ميونيخ لم يرغب في بيعه،كذلك حصل مع بوجبا".
وختم: "لم تكن هناك أي طريقة، حين يكون هناك لاعبين محددين يمكن بيعهم، فإننا نستطيع انذاك ضمهم".
وقال بيريز في تصريح نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية: "هناك لاعبون لا يتم بيعهم".
وأضاف: "كنا نرغب بشراء ليفاندوفسكي لعدة سنوات ولكن الامر لم يحدث لأن ليس هناك في عقده شرطا جزائيا وبايرن ميونيخ لم يرغب في بيعه،كذلك حصل مع بوجبا".
وختم: "لم تكن هناك أي طريقة، حين يكون هناك لاعبين محددين يمكن بيعهم، فإننا نستطيع انذاك ضمهم".