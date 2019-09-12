النصر السعودي يفقد موسى قبل مواجهة الشباب

أظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها النيجيري ​أحمد موسى​ محترف ​النصر السعودي​ حاجته إلى تمديد فترة الراحة والتأهيل بعد الإصابة التي لحقت به خلال مشاركته في معسكر منتخب بلاده.



وهكذا سيغيب اللاعب عن لقاء فريقه أمام ​الشباب​ غدا في الجولة الثالثة من ​دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين​.



من ناحية اخرى تأكدت جهوزية المغربي ​عبد الرزاق حمد الله​ مهاجم الفريق لخوض المباراة بعد شفائه التام من إصابته كذلك الامر بالنسبة لمواطنه ​نور الدين أمرابط​ الذي التحق بالتدريبات بعد فراغه من المشاركة مع منتخب بلاده في مباراته الودية أمام النيجر وعودته الى الرياض.