النصر السعودي يفقد موسى قبل مواجهة الشباب
الخميس 12/سبتمبر/2019 - 12:50 م
وكالاتطباعة
أظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها النيجيري أحمد موسى محترف النصر السعودي حاجته إلى تمديد فترة الراحة والتأهيل بعد الإصابة التي لحقت به خلال مشاركته في معسكر منتخب بلاده.
وهكذا سيغيب اللاعب عن لقاء فريقه أمام الشباب غدا في الجولة الثالثة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
من ناحية اخرى تأكدت جهوزية المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الفريق لخوض المباراة بعد شفائه التام من إصابته كذلك الامر بالنسبة لمواطنه نور الدين أمرابط الذي التحق بالتدريبات بعد فراغه من المشاركة مع منتخب بلاده في مباراته الودية أمام النيجر وعودته الى الرياض.
وهكذا سيغيب اللاعب عن لقاء فريقه أمام الشباب غدا في الجولة الثالثة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
من ناحية اخرى تأكدت جهوزية المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الفريق لخوض المباراة بعد شفائه التام من إصابته كذلك الامر بالنسبة لمواطنه نور الدين أمرابط الذي التحق بالتدريبات بعد فراغه من المشاركة مع منتخب بلاده في مباراته الودية أمام النيجر وعودته الى الرياض.