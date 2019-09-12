سوبر رونالدو وغضب أنشيلوتي يهيمنان على صحف إيطاليا

واصلت الصحف الإيطالية الصادرة صباح اليوم الخميس الاحتفاء بالسوبر هاتريك التاريخي، الذي سجله كريستيانو رونالدو في شباك ليتوانيا، بتصفيات يورو 2020.

وعنونت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت": "كريستيانو لا يمكن إيقافه، بعد أهدافه الأربعة في ليتوانيا، رونالدو يحطم رقما قياسيا جديدا رونالدو سجل ضد 40 منتخبا و150 ناديا.. الآن يسعى للحصول على أفضل لاعب من الفيفا والكرة الذهبية"، وتابعت: "لوتارو في القمة، سجل هاتريك مع الأرجنتين في 22 دقيقة، وإنتر ميلان يكتشف أن لديه كنز".

وقالت صحيفة "كوريري ديللو سبورت": "أنشيلوتي ينتقد حالة الملعب: أنا خجول من سان باولو، وافقت على لعب أول مباراتين خارج الديار لإعادة إعمار الملعب، لكن السلطات المحلية لم تف بالتزاماتها".

كما أبرزت صحيفة "توتو سبورت" على غلافها: "سوبر رونالدو.. بعد الرباعية كريستيانو لديه 702 هدف في مسيرته الكروية لكن لا توجد حدود: يريد الاسكوديتو ودوري الأبطال والكرة الذهبية".