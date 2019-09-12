التعليم العالي تعلن نتائج تنسيق مدارس النيل الدولية والمتفوقين

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح موقع التنسيق الالكترونى على الانترنت للطلاب الناجحين من مدارس النيل الدولية والمتفوقين للعلوم والتكنولوجيا لتسجيل رغباتهم للقبول فى الكليات والمعاهد لعام 2019.



حيث بلغ عدد الطلاب المرشحين من مدارس النيل الدولية (70) طالبا وطالبة، وبلغ عدد الطلاب المرشحين من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (371) طالبا وطالبة.



والتزم المكتب عند ترشيح هؤلاء الطلاب بالنسب المقررة لتلك الشهادات وشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.