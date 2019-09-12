غرفة الصناعات الغذائية: حريصون على مواكبة معايير السلامة

أقامت غرفة الصناعات الغذائية اليوم ندوة تعريفية ومحاضرة في مجال سلامة الغذاء ألقتها السيدة كرستينا تيستا، الخبيرة في مجال سلامة الغذاء، وتم خلالها عرض نتائج زيارات ميدانية قامت بها خلال الفترة من 03 إلى 11 سبتمبر الحالي.



تأتي هذه الندوة في إطار أنشطة غرفة الصناعات الغذائية، بالتعاون مع مشروع مزارع إلى مزارع – سلامة وجودة الغذاء المقدم من منظمة لأندوليكس الأمريكية للتنمية الدولية Land O’Lakes International Development والذي يعمل على تقديم خدمات الدعم الفني من خلال استقدام خبراء دوليين متطوعين في مجال سلامة وجودة الغذاء.



وعلى هذا، فقد أوضح المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، أن الغرفة لا تتدخر جهدًا لرفع وعي السادة أعضاءها بأهمية تطبيق معايير سلامة الغذاء وبالتنسيق والتعاون المستمر مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، برئاسة الدكتور حسين منصور، وذلك في سبيل دعم هذا القطاع الحيوي والعمل على النهوض به وتطبيق المعايير الدولية للحفاظ على صحة المواطن والمستهلك وتعزيز تنافسية المنتج المصري إقليميا ودوليا.



وقد شملت المحاضرة عددًا من الموضوعات المخمة ذات الصلة من دور الإدارة الفعال في المراقبة وعوامل الخطر للأمراض المنقولة بالغذاء.



واختتم اللقاء بعرض الملاحظات العامة والتوصيات الناشئة عن الزيارات الميدانية التي قامت بها خبيرة المشروع.