بيرند لينو: أرسنال اكبر نادي افي أنجلترا
الخميس 12/سبتمبر/2019 - 12:45 م
وكالاتطباعة
اعلن حارس مرمى أرسنال، بيرند لينو، ان الغانرز هو أكبر ناد في لندن، واستقر الألماني الآن في موقع الحارس الرقم 1 في الفريق ويسعده إشعال النيران في منافسة الغانرز مع توتنهام وتشيلسي.
وقال لينو لـ"بيلد سبورت": "لا يمكنك المقارنة، بالطبع أرسنال هو ناد عالمي، انه النادي هنا في لندن".
وتابع: "لا تشيلسي ولا توتنهام، أرسنال هو النادي هنا مع مشجعين في جميع أنحاء العالم".
وتأثر لينو بالتوسع العالمي لأرسنال منذ انضمامه اليه قبل عام.
وأضاف: "بغض النظر عن مكان وجودنا، لدينا عدد كبير من المشجعين في الولايات المتحدة وفي آسيا وفي كل مكان".
وقال لينو لـ"بيلد سبورت": "لا يمكنك المقارنة، بالطبع أرسنال هو ناد عالمي، انه النادي هنا في لندن".
وتابع: "لا تشيلسي ولا توتنهام، أرسنال هو النادي هنا مع مشجعين في جميع أنحاء العالم".
وتأثر لينو بالتوسع العالمي لأرسنال منذ انضمامه اليه قبل عام.
وأضاف: "بغض النظر عن مكان وجودنا، لدينا عدد كبير من المشجعين في الولايات المتحدة وفي آسيا وفي كل مكان".