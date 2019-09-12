بيرند لينو: أرسنال اكبر نادي افي أنجلترا

اعلن حارس مرمى ​أرسنال​، ​بيرند لينو​، ان الغانرز هو أكبر ناد في لندن، واستقر الألماني الآن في موقع الحارس الرقم 1 في الفريق ويسعده إشعال النيران في منافسة الغانرز مع ​توتنهام​ و​تشيلسي​.





وقال لينو لـ"بيلد سبورت": "لا يمكنك المقارنة، بالطبع أرسنال هو ناد عالمي، انه النادي هنا في لندن".



وتابع: "لا تشيلسي ولا توتنهام، أرسنال هو النادي هنا مع مشجعين في جميع أنحاء العالم".



وتأثر لينو بالتوسع العالمي لأرسنال منذ انضمامه اليه قبل عام.



وأضاف: "بغض النظر عن مكان وجودنا، لدينا عدد كبير من المشجعين في الولايات المتحدة وفي آسيا وفي كل مكان".