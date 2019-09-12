البورصة توقف التعامل "مؤقتًا" على أسهم 6 شركات مقيدة

أوقفت إدارة البورصة التعامل على أسهم 6 شركات لمدة 10 دقائق خلال النصف الأول من تعاملات اليوم، نتيجة تجاوزها نسب الصعود والهبوط المحددة، مع إعادة التداول مرة أخرى بعد انتهاء الفترة المسموح بها "10 دقائق".



وأوقفت البورصة أسهم شركات العربية للمحايس والنص لتصنيع الحاصلات والمجموعة المصرية العقارية وبنك البركة - مصر والعبورر للاستمثار العقاري وإيديتا للصناعات الغذائية.



يذكر أن مؤشرات البورصة شهدت ارتفاعًا شبه جماعي، خلال النصف الأول من تعاملات اليوم، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للسوق "إى جى إكس 30"، كما صعد المؤشر الثانوى "إى جى إكس 70"، فيما تراجع المؤشر الأوسع نطاقا "إى جى إكس 100".