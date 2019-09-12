تكثيف عمل مكاتب اشتراكات المترو مع بدء الدراسة

أكدت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق، أن كل مكاتب الاشتراكات تعمل بكامل طاقتها خلال العام الدراسي الجديد، حتى تتمكن الشركة من سد كل احتياجات الركاب وطلبة المدارس والجامعات.



وأضافت الشركة، أن الإقبال على مكاتب استخراج الاشتراكات يكون بكميات كبيرة، خاصة مع بداية العام الدراسي، وذلك في الخطوط الثلاثة للمترو، وهو ما يتطلب تكثيف عمل تلك المكاتب لسد كل احتياجات الركاب وعدم التسبب في إزعاجهم.



وأشارت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق، إلى أن الخطوط الثلاثة للمترو سوف تلاقى إقبالًا كثيفًا من الركاب خلال العام الدراسي الجديد، خاصة مع افتتاح محطات جديدة بالمرفق.