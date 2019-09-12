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اقتصاد

الأحد.. الغرف التجارية تبحث مع وفد برازيلى التعاون الثنائى

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 12:44 م
جريدة الدستور
دعاء أبو العزم
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يستقبل الاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة إبراهيم العربي، الأحد المقبل، وفدًا برازيليًا ضمن الوفد المصاحب لوزير الزراعة البرازيلي، الذي سيزور مصر خلال الأيام المقبلة.

يأتي هذا الوفد ضمن وفد من رجال الأعمال البرازيليين والمستثمرين الذين يزورون مصر لتعزيز سبل التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين.

ويهدف الاجتماع إلى تنشيط التعاون الاقتصادي، وزيادة التبادل التجارى بين رجال الأعمال البرازيليين ونظرائهم المصريين في مجالات اللحوم والدواجن، وأيضًا الصناعات الغذائية، والطعام الحلال، والثروة الحيوانية، والحاصلات الزراعية والتجارة العامة.

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