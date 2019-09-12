زاهى حواس: كنت طالب فاشل.. و"أفروديت" سبب عشقى للآثار

كشف الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق وعالم الآثار المصرية، عن تفاصيل فترة دراسته الجامعية، قائلًا:"كنت طالب فاشل، وكنت بنجح من السنة للثانية بالقوة، لكن عمري ما سقطت، واتخرجت بتقدير مقبول".



وأضاف زاهي، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد"، والمذاع علي فضائية "صدي البلد"، أنه في بداية عمله في الآثار انتقد بعض العاملين في هذا المجال، ووجد الناس لا يحتملون، ولحد النهارده فيه ناس صعبة وفظيعة بيحقدوا على بعض بشكل غير طبيعي، وفي النهاية لعنة الفراعنة تصب عليهم كلهم، وقلت مش هشتغل معاهم".



وأشار إلي، أنه ظل لمدة عام يحاول الالتحاق بوزارة الخارجية، لكنه عاد للعمل في مجال الآثار مرة أخرى، لافتًا إلى أنّه اكتشف تمثالًا للملكة أفروديت إلهة الحب والجمال عند المصريين وحينها عثرت على حبي وعشقت الآثار.