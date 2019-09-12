المركزى المصرى يعقد الدورة 43 لمحافظى المصارف المركزية.. الأحد

يعقد البنك المركزي المصري "الدورة الثالثة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية"، يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.



ويحضر اللقاء طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، وستتم خلال اللقاء جلسة اقتتاحية لـ"ورشة العمل عالية المستوي حول دعم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية".



