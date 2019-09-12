إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بكورنيش المعادي

أصيب 5 أشخاص إثر حادث تصادم بين 4 سيارات أعلى طريق كورنيش النيل باتجاه المعادي، بمنطقة الملك الصالح، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.



تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغًا بتصادم 4 سيارات أعلى طريق كورنيش النيل اتجاه المعادي في منطقة الملك الصالح.



على الفور تم نشر الخدمات المرورية والدفع بالأوناش لرفع حطام الحادث والعمل على تنظيم حركة السير وإعادتها إلى طبيعتها.



وانتقلت سيارات الإسعاف وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.