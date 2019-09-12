فتح موقع التنسيق للطلاب المتخلفين بالشهادات الفنية الجمعة

كشف مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن استنفاذ عدد (5987) طالب وطالبة لتضمينهم رغبات لا تتناسب مع مجموعهم والحد الأدنى المعلن بتنسيق الشهادات الفنية، وسوف يتم فتح موقع التنسيق الالكتروني لهؤلاء الطلاب لتسجيل رغباتهم.



كما سيتم فتح موقع التنسيق الالكتروني لهولاء الطلاب لتسجيل رغباتهم وكذلك المتخلفين يوم الجمعة الموافق 1392019.



يذكر أنه تم فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية الدور (الأول – الثاني ) لتسجيل رغباتهم اعتبارًا من يوم السبت الموافق 1782019 حتى يوم السبت الموافق 3182019

